„Suntem morți!”. Cum au terminat tricolorii meciul împotriva Hondurasului

Efortul a fost imens pentru naționala olimpică împotriva selecționatei din America Centrală, locul 4 la ultima ediție a Jocurilor Olimpice.

Alexandru Pașcanu a simțit pe propria piele ce înseamnă o partidă la o mare competiție. Fotbalistul, recordmen al selecțiilor pentru naționala de tineret este unul dintre liderii echipei ajunse la Tokyo.

„A fost greu. Suntem morți! O victorie foarte importantă. O victorie și cu mintea și cu inima. A fost important că am marcat repede și în a doua repriză am dat totul. Ne dă speranțe pentru următoarea partidă. Sper să mergem mai departe după ce vom juca și celelalte meciuri. E un pic diferit, suntem pe scena mondială..fața de turneele de tineret. În 2019 când aveam stadionul cu fani și se striga <<România, România>>, era altceva. Dar ca și acum am dat totul și am reușit”, au fost primele cuvinte ale lui Alexandru Pașcanu, pentru TVR.

Pașcanu a marcat primul gol pentru naționala de tineret chiar la ediția CE U21 din acest an, în partida câștigată de tricolori cu scorul de 2-1, în fașa Ungariei, una dintre gazdele turneului de final. Fundașul central a debutat pentru naționala de tineret în urmă cu mai bine de 4 ani, într-o partidă contra reprezentativei similare a Liechtensteinului.

CITEȘTE ȘI –>> REACȚIA SELECȚIONERULUI DUPĂ DEBUTUL LANSAT LA JO DE LA TOKYO: „ACESTEA AU FOST SECRETELE NOASTRE”