Supărarea lui Mirel Rădoi după egalul cu FC Voluntari: ”E un rezultat mincinos!”

Universitatea Craiova a remizat, vineri seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FC Voluntari, în primul meci al etapei a 12-a a Superligii.

Pentru FC Voluntari a marcat Damaşcan în minutul 55.

Andrei Ivan a închis tabela în minutul 72, după ce a marcat de la 11 metri.

La finalul meciului, Mirel Rădoi a oferit mai multe declarații.

”Un rezultat care mulțumește Voluntariul, ne întristează pe noi, dar vizavi de inițiativă, ocazii, e un rezultat mincinos, am meritat victoria. Dar îi felicit pe băieți pentru atitudine. Eu cred că meritam cu prisosință victoria. (n.r.- pe final, Voluntari a avut o ocazie mare) Dacă era să pierdem, decât să apăr un egal, prefer să merg la atac.

Dacă era să luăm gol, asta era. Știam că Damașcan și-o face pe dreptul, nu mi-a plăcut, avem trei fundași centrali. Am contribuit și noi la golul lor. Dan Nistor a dovedit că un jucător foarte bun, e un jucător cu calitate, poate face diferența, are experiență. Cred că am avut 17-18 ocazii și am reușit un singur gol. Aici trebuie să intervenim noi, staff-ul”, a transmis Mirel Rădoi.