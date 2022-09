Super transfer realizat de Petrolul Ploiești! „Lupii” și-au adus portar cu experiență în prima ligă a Austriei!

Petrolul Ploiești, nou-promovata cu un parcurs neașteptat de bun, a adus un nou jucător. „Lupii” au semnat cu Andreas Leitner, portar de origine austriacă în vârstă de 28 de ani.

Cele două părți s-au înțeles asupra unui contract valabil până în vara anului 2024.

„Am decis că este momentul să fac o schimbare în cariera mea, pentru că, din păcate, Admira a retrogradat și nu îmi doream să joc în eșalonul secund. Am vrut să încerc o altă experiență, să evoluez într-un campionat din afara Austriei, am primit oferta Petrolului și i-am dat curs. Știu că nivelul campionatului din România este unul ridicat, am văzut și ce atmosferă superbă este aici, la Ploiești, și îmi doresc să avem rezultate cât mai bune împreună”, a spus Leitner, la semnarea contractului.