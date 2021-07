Supercupa, sacrificată? ”Da, m-a deranjat. Ăsta e obiectivul principal și asta am transmis”

CFR Cluj a pierdut Supercupa României cu CSU Craiova, la penalty-uri, scor 2-4, după 0-0 în timpul regulamentar de joc.

Înainte de meci, Marius Șumudică a spus că obiectivul principal al echipei sale este un parcurs european cât mai lung, în vreme ce primul meci oficial din noul sezon intern are o importanță mai mică.

Declarația antrenorului a creat rumoare, iar oficialii campioanei au simțit că este necesar să intervină și să specifice cum stau exact lucrurile. Ștefan Godola, unul dintre acționarii din Gruia, a clarificat subiectul.

„Păi să nu luăm în considerare meciurile din cantonament. Am avut acum două meciuri care spun că au fost total diferite. Cu Banja Luka, a fost un meci foarte bun. Păcat că am ratat așa multe ocazii, chiar credeam ca facem 3-0 la pauză.

Am primit un gol, am zis ca lasă, dar puteam face 4-0 ca să fie liniștitor pentru mine. În Supercupă a fost un meci în care jucătorii nu au fost așa de ambiționați. Da, m-a deranjat această atitudine. Am înțeles că a fost foarte cald, așa mi-au zis jucătorii, și că s-au conservat pentru meciul de azi. Curgea apa de pe ei. Și la Banja Luka va fi călduț. Știți care e diferența? Jucăm marți, vineri, duminică, etc, ceea ce nu prea a fost în urmă cu câțiva ani. Sunt meciuri multe, 3 meciuri importante într-o săptămână.

Principalul nostru obiectiv e să ne calificăm mai departe în Champions League, asta e o dorință a acționariatului. Să facem tot posibilul. Ar fi parcă o necesitate și vorbim de România. De foarte mult timp nu am mai avut echipe aici. Șumudică e ambițios și sper să facă o figură frumoasă. Ăsta e obiectivul principal și asta am transmis. Supercupa era bine dacă o luam, dar dacă așa a fost, asta e. 11 metri e 11 metri.

Am văzut și finala EURO, parcă m-aș duce pe ideea să jucăm până la primul gol marcat, parcă era mai corect. La 11 metri sunt emoții, oboseală, inspirație sau nu. Jucătorii parcă s-au lăsat, așa, că parcă așteptau sa bată 11 metri. Asta e o părere personală. Dar noi ne dorim în Champions League”, a declarat Ștefan Gadola, pentru Digi Sport.