Suport total pentru actuala conducere a lui Dinamo: „Merg pe mâna lui Mureșan și Zăvăleanu!”

Dinamoviștii stau pe un butoi de pulbere în acest moment, iar înfrângerea din derby produce primele urmări în tabăra alb-roșilor!

Oficialii formației din Ștefan cel Mare au decis să îl demită pe antrenorul Dario Bonetti în cursul zilei de astăzi, după cinci înfrângeri consecutive în Liga 1. Astfel, Dinamo se vede rămasă fără tehnician în plin sezon, însă Cornel Dinu are încredere în Iuliu Mureșan și Răzvan Zăvăleanu, doi dintre cei mai importanți oameni din club în momentul de față, că vor reuși să gestioneze situația delicată în care se află clubul.

„Aud că „setul” pierdut cu FCSB a fost prea mult și pentru susținătorii, pentru aducătorii lui Dario Bonetti și pseudoantrenorul italian este deja istorie, tristă, la Dinamo. Vine… Chiar, cine vine? Cine are curajul să vină? Cu cine are dezastrul de la Dinamo răbdare să mai aștepte? …Merg pe mâna lui Mureșan și Zăvăleanu.

Din punct de vedere juridic, dar și fotbalistic, eu am încredere în Răzvan Zăvăleanu. Și nu contest capacitatea administrativ organizatorică a lui Iuliu Mureșan, chiar dacă am avut un ochi închis piraterește asupra felului în care ne primea la Cluj… Am gură de Târgoviște, afurisită, dar știu, totodată, să uit și să iert…

Convingerea mea este că Dinamo are nevoie în primul rând de un team manager care să provină din Dinamo, să fi scris istorie la Dinamo, și să știe, cu răbdare din partea tuturor, ce trebuie făcut pentru o redresare numai în timp a „câinilor roșii”. Niciodată verzi…

Este deja un nume potrivit, care, alături de Dusan Uhrin jr a contribuit la salvarea in extremis din finalul sezonului trecut… Crescut la Dinamo, consacrat la Dinamo, iubit la Dinamo, care iubește necondiționat Dinamo… Nu, nu sunt eu … în niciun caz eu… Eu nu pot decât să fiu alături de echipa vieții mele în fiecare secundă a vieții mele, cu un sfat, o părere sinceră, negrevată de niciun interes. De niciun fel. Așa să mă ajute Dumnezeu! Dar, mai presus de mine, pe Dinamo!”, a scris Cornel Dinu, într-un editorial pentru Fanatik.