Suporterii Rapidului deplâng moartea lui Victor Socaciu: „Speram să cânte imnul nostru pe noul stadion”

Artistul Victor Socaciu s-a stins din viață la 68 de ani și a lăsat o gaură imensă în sufletul tuturor rapidiștilor.

Alături de Adrian Păunescu, a compus imnul Rapidului, cunoscut și interpretat pretutindeni de toți suporterii giuleșteni.

Liviu Ungurean, zis Bocciu, liderul galeriei ”alb-vișinii”, a vorbit și el despre dispariția unuia dintre simbolurile de legendă ale clubului din Giulești. Acesta a declarat că visul fanilor Rapidului era să cânte ”Glasul roţilor de tren”, celebrul imn al grupării, alături de folkist, pe noul stadion din Giulești.

”Victor Socaciu este o pierdere imensă pentru toată suflarea rapidistă! Speram să vină să cânte imnul nostru pe noul stadion. Condoleanțe familiei sale! Galeria vișinie este alături de familia acestui mare interpret care ne-a bucurat ani de zile interpretând cel mai frumos imn al unei echipe de fotbal, Glasul roților de tren”, a declarat Bocciu, pentru ProSport.

În urmă cu câteva luni, Victor Socaciu afirma că abia așteaptă ca Rapid să joace pe noul stadion din Giulești, precizând că va asista la primul meci pe respectiva arenă.

”Am auzit că am un loc rezervat pe noul stadion din Giuleşti. Voi fi acolo la primul meci al Rapidului, la revenirea pe prima scenă a fotbalului, fie că am acel loc, fie că va trebui să cumpăr un bilet, asemenea oricărui fan!”, declara Victor Socaciu, pentru playsport.ro, în vara acestui an.