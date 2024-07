Surpriză de proporții! Federico Piovaccari a semnat și va înfrunta FCSB-ul în Liga Campionilor: „Să revin la București a fost un imbold!”

Federico Pivoccari, fostul jucător al celor de la FCSB, a semnat cu Virtus FC și o va înfrunta pe formația lui Gigi Becali în primul tur preliminar din Liga Campionilor în acest sezon.

Virtus AC, campioana statului San Marino, a anunţat, pe pagina sa de Facebook, transferul atacantului italianul Federico Piovaccari, care va putea juca astfel în primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

„Mi-ar plăcea să îmi închei frumos cariera şi a venit această propunere, pe care am primit-o cu o mare plăcere. În plus, faptul de a reveni la Bucureşti, de unde am amintiri foarte frumoase, a fost alt imbold de a accepta această provocare.

Aceste meciuri sunt cele care îşi fac pielea de găină şi răsplătesc toate eforturile pe care le faci de când eşti copil. În ce mă priveşte, când am primit oferta Stelei nu am avut nici cea mai mică ezitare, să plec din Serie B şi să aud imnul Ligii Campionilor a fost o satisfacţie enormă”, a mărturisit Piovaccari despre experienţa de a juca în Champions League.

Piovaccari va purta tricoul cu numărul 9 la Virtus. Prima manşă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor, dintre Virtus AC şi FCSB va avea loc pe 9 iulie, pe San Marino Stadium din Serravalle (22:00) şi va fi arbitrată de bosniacul Antoni Bandic.

Manşa secundă e programată pe 16 iulie, pe Stadionul Steaua din Bucureşti (20:30), iar la centrul se va afla arbitrul austriac Stefan Ebner.