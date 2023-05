Surpriză în procesul de calomnie intentat de Laurențiu Reghecampf fostei soții! Un nou martor a apărut în apărarea lui Reghe!

Deși au divorțat din toamna anului trecut, Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan continuă războiul în tribunale.

Miercuri, 31 mai, cei doi și-au trimis trimis avocații pentru o nouă înfățisare. Antrenorul român și-a acuzat fosta soție de calomnie, în sprijinul său apărând un nou martor.

Martor surpriză apărut în sprijinul lui Reghecampf!

Cei de la Sportbull.ro informează că în apărarea tehnicianului de la Neftci Baku a apărut Gabi Oprea, finul lui Reghecampf. Acesta a susținut în sala de judecată că Anamaria Prodan ar fi fost cea care i-a cerut lui Mihai Rotaru să îl demită pe antrenor de la CSU Craiova, încercând acum să facă la fel și în Azerbaidjan.

„Oprea? O conjunctură nefericită a făcut să apară lângă noi acest Gabi Oprea. Am ințeles târziu cu cine am avut de-a face. Orice scandal creat în jurul nostru, de orice fel, începând cu mafia pariurilor, se legau de numele lui. Am încercat să scăpăm de el, dar era ca o căpușa. Grămada peste noi, în casele noastre, mereu fără bani, mereu cerșind ceva mărunțiș să trăiască ..

L-am gonit de lângă Laurențiu mereu, dar are un dar să se aciueze pe lângă cei care au statut social și bani . Chiar îl cunoaște de cal breaz Snagovul. Iar eu și familia mea nu vrem să avem de a face cu așa specimene. A venit martor? Reghecampf nu are cum să-și aducă așa martor și la acest proces. A venit și la divorț :). Singurul, normal, care a vorbit urât despre mine, după ce i-am dat să mănânce.”, a comentat Anamaria Prodan, pentru cei de la Sportbull.ro.

Anamaria Prodan a sunat și-n Azerbaidjan

Surse din sala de judecată au povestit ce anume a spus martorul lui Reghecampf la proces. ”Azi nu mai era prieten cu nașa Anamaria. S-a întors la nașul Reghe ca să-l apere de ea: `Pe Anamaria Prodan o cunosc foarte bine, l-a distrus pe Reghe. A sunat la toate cluburile din lume să-l dea afară, nu l-a ajutat niciodată în carieră. Căci eu ma pricep la fotbal, și la Craiova ea a vorbit personal cu Rotaru să-l dea afară. Dacă nu cerea ea, nu-l dădea nimeni afară de la Craiova. Sună și acum în Azerbaidjan, la jucători, la președinte…`”, a povestit un martor.

”Evident că lumea era uluită, unii zâmbeau, chiar și dintre magistrați. Iar avocații cereau probe. Momentul hilar a fost când avocatul Anamariei i-a cerut să spună clar în ce act de reziliere apare motivul acesta. Că Prodanca a sunat și i-a cerut lui Rotaru să îi desfacă pe loc contractul de muncă de la Craiova. Atunci finul Oprea s a blocat și a strigat din nou “Știu eu, că și acum a sunat la Baku să-l dea afară!”, susțin sursele.

Cine este Gabriel Oprea

Pe lângă că este finul lui Reghecampf, Gabriel Oprea este fostul patron al unui restaurant celebru din Snagov, fost președinte AJF Ilfov și ex-director executiv la Snagov. Fix în perioada când clubul era bănuit de implicare masivă în mafia pariurilor.

Numele lui a fost legat de partide suspecte din ligile inferioare, când Laurențiu Reghecampf era antrenor.

Gazeta Sporturilor dezvăluia un episod cu Oprea în prim-plan, relatat de un insider, referitor la un Ceahlăul – Snagov 3-0 în sezonul 2008-2009, la capătul căruia nemțenii aveau să promoveze în L1.

„Oprea a transmis înainte de meci «Băieți, trebuie să pierdem. N-avem ce să facem! O să luaţi fiecare câte 1.000 de lei la final». A explicat că e o chestiune politică, iar Snagovul e obligat să se supună”. Conexiunea se făcuse pe axa primarilor Gheorghe Ștefan (Piatra Neamț) – Apostol Mușat (Snagov), colegi la PDL în acel an. Echipa s-a conformat, iar jucătorii ar fi profitat de context cu un tun formidabil la pariuri: circa 1,5 miliarde de lei vechi, adică 40.000 de euro, câștigați de fotbaliști pe o miză neobișnuită, respectiv 3 goluri încasate până la pauză, susținea gsp.ro.