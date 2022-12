Surpriza lui Adrian Mutu pentru Borussia Dortmund și Fiorentina! Pe cine va convoca antrenorul Rapidului

Pe 10 decembrie va avea loc un turneu de lux la București, pe Arena Națională, în care Rapid va întâlni Borussia Dortmund și Fiorentina.

Adrian Mutu va convoca tineri de la Academie pentru a juca cu Borussia Dortmund și Fiorentina

Pentru Rapid urmează o perioadă încărcată, cu 4 meciuri în 15 zile, plus amicalele cu Borussia și Fiorentina. Cu toate acestea, Adrian Mutu este încântat în perspectiva turneului amical.

„Turneul nu ne încurcă. O să vedeţi foarte mulţi tineri în meciurile astea. Pentru că, vă daţi seama, jucăm din trei în trei zile.

Turneu este prestigios, dar rezultatele nu vor avea importanţă pentru mine. Şi probabil, nu probabil, sigur voi rula tot lotul.

Nu am adus noi echipele în România, noi suntem invitaţi, la fel ca şi ei. Noi am fost prima echipă din România invitată la acest turneu. Rezultatul nu are valoare.

E pur şi simplu un turneu prestigios, în care vom da spaţiu tuturor jucătorilor şi, mai ales, vom lua jucători de la academie, ca să simtă şi ei puţin ce înseamnă meciuri de anvergura asta”, a declarat Adi Mutu.

5.000 de copii legitimaţi la orice club din România vor beneficia de bilete gratuite

Competiția a fost denumită „International Cup” și se vor juca trei meciuri de câte 60 de minute. Primul meci va fi Rapid – Borussia Dortmund și începe la ora 13:00.

De la 14:30 va avea loc întâlnirea Borussia Dortmund – Fiorentina, pentru ca turneul să se încheie cu duelul dintre Rapid și Fiorentina, de la ora 16:00. Între partide vor avea loc mai multe momente de divertisment.

Clubul Rapid și organizatorii triunghiularului de lux au decis ca 5.000 de copii legitimaţi la orice club de fotbal din România afiliat la FRF, AMFB sau AJF să beneficieze de bilete gratuite la acest turneu amical.