Surpriză mare! Vlad Iacob nu are salariu la Dinamo: ”Am pus bani din buzunar, din banii familiei!”

Vlad Iacob este administratorul special al lui Dinamo.

Echipa a retrogradat în Liga 2, dar are șanse să promoveze la sfârșitul acestui sezon.

Oficialul lui Dinamo a dezvăluit că el nu are salariu la echipa din Ștefan cel Mare.

”Nu numai că nu am luat bani de la Dinamo, am și contribuit cu sume importante de bani personali pentru a ține lucrurile pe linia de plutire. Am pus bani din buzunar, din banii familiei. Eu nu am în acest moment un contract cu Dinamo sunt doar reprezentantul acționarilor, sunt doar administratorul special.

Eu am un mandat de la acționarii clubului. Nu sunt retribuit.

Sunt la Dinamo din iulie anul trecut și înainte de asta evident că am muncit foarte mult ca să aflu tot ce e în spatele clubului Dinamo.Am avut cel puțin o lună și jumătate în care aproape în fiecare zi am fost dedicat acestui proiect.

(n.r. tu nu ai salariu?) Nu. Am făcut asta din dragoste pentru Dinamo și pentru că am considerat că Dinamo are o șansă mult mai bună cu sprijinul meu și cu expertiza mea aici”, a spus Vlad Iacob, potrivit Fanatik.