Tănase, declarație hotorâtă: „Să câştigăm toate meciurile”. Contre pe tema greșelilor: „Vezi că nu le ştii?”

FCSB s-a impus pe ”Ion Oblemenco” în fața celor de la CSU Craiova, scor 3-2, iar Florin Tănase a tras concluziile partidei.

Fotbalistul de 26 de ani este de părere că formația olteană este aproape scoasă din calculele pentru lupta la titlu, una de care este convins că se va da doar în doi: între formația bucureșteană și liderul CFR Cluj.

”Un meci frumos pentru spectatori, pentru noi destul de greu. Am întâlnit un adversar bun, care în repriza a doua a jucat fotbal. Poate şi pe o cădere fizică a noastră. Prima repriză am controlat-o total. Pe final am luat cele 3 puncte. Cred că au avut nişte situaţii foarte bune de a marca în repriza a doua, poate acolo s-a făcut diferenţa. Golul egalizator al lor a venit din nimic, pe o greşeală făcută de mine.

Care greşeli? (Reporter: Ai pierdut acea minge) Şi mai care. Când am alunecat? Vezi că nu le ştii? Te ajut eu. Şi pasa de gol ai uitat-o. Se întâmplă, nu cred că există fotbalist să nu greşească.

Cred că da (n.r. dacă Craiova a ieșit din lupta pentru titlu), le va fi foarte greu dacă CFR va câştiga. Cred că o să fie 17 puncte, este destul de greu. Trebuie să o facem noi să fie o luptă în doi. Să câştigăm toate meciurile”, a declarat Florin Tănase, după victoria de pe ”Ion Oblemenco”.