Târnovanu speră ca FCSB să își revină după ce a fost desemnat omul meciului în partida cu FC U Craiova: ”Trebuie să începem să câștigăm neapărat!”

FCSB a remizat cu FC U Craiova 1948, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 3 din Superligă. Florinel Coman a fost ghinionistul meciului și a trimis mingea în bară de 3 ori. La finalul partidei, portarul Târnovanu, care a fost desemnat omul meciului, a spus că FCSB trebuie să înceapă să câștige.

”Trebuie să începem să câștigăm neapărat!”

”Este mai puțin important că am fost omul meciului. Ne pare rău pentru că am început bine a doua repriză. Îmi pare rău că a venit acel penalty și ne-au egalat. Ar trebui să fim mai inspirați în față. Am avut un început foarte slab. Gol primit în fiecare meci. În seara asta a fost un penalty. Trebuie să începem să câștigăm, să ne calificăm în Conference și să câștigăm în campionat.

Încă nu avem prea multe meciuri împreună, dar cu timpul vom face treabă bună împreună. Trebuie să câștigăm miercuri. Am avut un început rău, dar meciul trecut a fost o schimbare.

Trebuie să începem să câștigăm neapărat. Toate meciurile sunt importante. Sunt doar trei meciuri. Sunt sigur că vom urca unde ne este locul”, a declarat Ștefan Târnovanu la finalul meciului.