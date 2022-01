Tatăl șefului FRF a ieșit la atac: „Să ne amintim cum se dirijau rezultatele în mandatele lui Mircea Sandu”

Gheorghe Burleanu nu apare în spațiul public așa des, dar atunci când o face stârnește valuri cu afirmațiile sale.

Fostul fundaș nu s-a ferit să recunoască faptul că a fost nevoit să joace în foarte multe meciuri trucate și spune că în zilele noastre, în care Răzvan Burleanu conduce fotbalul românesc, fenomenul a fost aproape eradicat.

„Haideți să ne amintim în mandatele lui Mircea Sandu cum se dirijau rezultatele și cum este acum. De ce nu se juca la pariuri atunci? Pentru că se știau rezultatele dinainte.De ce nu mă întrebați câte blaturi am făcut? Din 350 și ceva de meciuri, cred că am vreo 50 pe puțin în care am jucat în blaturi.

Nu aveam de ales. Ordinul venea din altă parte. Erau oameni care trăgeau sforile, păpușarii. Nu avem de ales.Singurul meci în care nu am făcut blat a fost când i-am bătut pe Dinamo la București și a luat Steaua campionatul. Mai era puțin și se întuneca și nu se mai termina meciul. Suporterii Bacăului au spus, când mai erau 7 etape, că, gata, nu mai retrogradăm. Iar eu am spus: «abia acum retrogradăm!» Și așa a fost”, au fost cuvintele lui Gheorghe Burleanu, pentru PlaySport.

Acesta speră ca alegerea făcută de conducerea FRF în privința selecționerului echipei naționale să fie de bun augur pentru preliminariile viitoare.

„Îmi doresc din tot sufletul, presupun că și Federația și Edi își doresc același lucru. Eu sunt totuși optimist și cred că vom scoate capul și noi în Europa. Avem această generație bună și mai vin din urmă. Infrastructură contează enorm. Uitați-vă la Ungaria.

Dacă au ajuns să facă stadioane în România, iar noi nu suntem în stare să facem o pistă de atletism? Răzvan nu are legături cu serviciile secrete, sub nicio formă. Doar eu pot fi acuzat de așa ceva, pentru ca am foarte mulți prieteni care lucrează în Ministerul de Interne”, a mai mărturisit Burleanu senior.