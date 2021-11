Tătărușanu, lăudat în fața italienilor de către un fost selecționer al României: „Merita mai mult în carieră!”

Goalkeeper-ul celor de la AC Milan a decis să se retragă la doar 34 de ani de la echipa națională a României!

Meciul României contra Irlandei de Nord, încheiat 1-1, la Belfast, în grupa din Liga Națiunilor din anul 2020, a fost ultimul pentru Ciprian Tătărușanu între buturile naționalei. Actualul goalkeeper al italienilor de la AC Milan a decis să se retragă, iar locul său a fost luat de Florin Niță, care a demonstrat că poarta tricolorilor a rămas, în continuare, pe mâini bune.

Fostul selecționer al primei reprezentative, dar și fost jucător al „rossonerilor”, Cosmin Contra, le-a vorbit italienilor despre portarul român și a avut doar cuvinte de laudă la adresa acestuia. „Guriță” consideră că Tătărușanu merită să apere poarta lui AC Milan și este de părere că goalkeeper-ul putea avea un alt traseu de-a lungul carierei sale.

”Când am fost selecționerul naționalei României, Ciprian a reușit evoluții extraordinare. Nu a avut norocul de a fi fost sub comanda unor antrenori care să-i dea încredere, să se bazeze pe el. Știam că atunci când i se va ivi șansa de a apăra la Milan se va descurca excelent. Este un portar grozav, muncește mult, își ajută mereu echipa. Este un specialist la loviturile de la 11 metri, m-am bucurat când am văzut parada din derby-ul cu Inter. Merita această șansă, merita mai mult în carieră., a spus Cosmin Contra, citat de milannews24.com.