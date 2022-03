Tatuajul salvator care i-a înduplecat pe polițiști să nu împuște doi jurnaliști suspecți de spionaj

Un tatuaj cu Diego Armando Maradona a salvat de la moarte doi jurnaliști din Chile. Cei doi erau cât pe să fie împușcați de armata ucraineană la un control de rutină.

Jurnalistul și cameramanul transmiteau din teatrul de război în momentul incidentului. Soldații ucraineni i-au bănuit pe cei doi sud-americani că spionau pentru Rusia și i-au dus la secția de poliție. Fiindcă nu se înțelegeau în nicio limbă, cameramanul a recurs la un gest salvator: el le-a arătat soldaților un tatuaj cu Maradona din meciul în care cel mai bun fotbalist din toate timpurile a marcat cu mâna.

,,Azi, la unul dintre punctele de control de pe drum, poliția ne-a verificat actele, camerele de filmat, telefoanele, și ne-a trimis la secție. Primul interogatoriu a fost tensionat, este o țară aflată în război și sunt mulți oameni suspectați că ar putea fi spioni sau sabotori”, a scris Daniel Matamala, pe Instagram.

Journalist arrested in Ukraine released after cops spot Diego Maradona tattoo https://t.co/WZEbSN3oEZ pic.twitter.com/aHwWlpN7cx — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) March 7, 2022

,,Totul s-a încheiat când un polițist le-a văzut pașapoartele unor colegi argentinieni. Printre multe cuvinte în limba ucraineană, am recunoscut două: ‘Messi, Maradona’. Apoi, cameramanul nostru i-a arătat tatuajul de pe gambă cu Diego Maradona. Atunci am fost eliberați și ne-am primit echipamentele înapoi. Am fost salvați de ‘Mâna lui Dumnezeu’ „, a mai povestit Matamala.