Tenis de gală la Cluj-Napoca! Andre Agassi și Steffi Graf vor juca un meci demonstrativ

A patra ediție a evenimentului Sports Festival îi va aduce la Cluj-Napoca pe foștii mari jucători de tenis Steffi Graf și Andre Agassi.

Andre Agassi și Steffi Graf vor susține un meci demonstrativ în BT Arena din Cluj-Napoca pe 15 iunie

Aceștia au împreună 30 de titluri de Mare Șlem la simplu și vor face spectacol în BT Arena din Cluj-Napoca pe 15 iunie.

Cei doi vor juca alături de alți doi invitați care urmează să fie anunțați. 1.000 de bilete din categoria „Early Bird” vor fi puse în vânzare azi, la ora 14:00, cu prețuri între 120 și 180 de lei și 700 de lei la categoria VIP. Ulterior, prețurile tichetelor de acces vor crește.

„Prima ediție Sports Festival este renumită pentru demonstrativul legendar de fotbal, Generația de Aur vs. Barcelona Legends. A urmat, la cea de-a doua ediție, super-demonstrativul de tenis Romania vs. Italia.

Cea de-a treia ediție a adus fanilor două evenimente de gală: meciul de retragere din cariera sportivă a lui Horia Tecău (…) și meciul de retragere al lui Adrian Mutu.

Meciul-show al Sports Festival 2023, ediția a patra, a fost All Stars Romania vs. Galatasaray, o înfruntare între cei mai buni jucători ai Naționalei României (1995-2023) și legede al clubului de fotbal Galatasaray”, au amintit organizatorii.

Amntirile lui Andrei Pavel cu Andre Agassi

Cel mai valoros jucător român de tenis din ultimii 25 de ani, Andrei Pavel, l-a avut adversar pe Andre Agassi de 7 ori, între 1998 și 2006.

Cea mai importantă partidă a fost și ultima, în turul 1 la US Open, pe arena Arthur Ashe, când americanul s-a impus cu 6-7 (4), 7-6 (8), 7-6 (6), 6-2.

Singura victorie a lui Pavel datează din 2000, când a câștigat în optimi la Stuttgart cu 6-4, 6-2.

„Cu două săptămâni înainte de meci, am făcut o entorsă urâtă. Am zburat în America și am avut un demonstrativ înainte de a juca cu Agassi.

Darren Cahill era antrenorul lui Agassi pe vremea aceea. A aflat că am avut și entorsă, și-a făcut temele incredibil și a schimbat partea de tablou numai pentru Agassi și ne-au pus să jucăm luni.

Nici Agassi nu era foarte bine, trebuia să facă injecții, spatele lui era în piuneze, era ultimul lui concurs, presiunea, foarte mare.

A fost un meci superb, am intrat foarte relaxat. Singura dată când am jucat în fața a 24,000 de spectatori. Trei țineau cu mine, restul, împotriva mea.

Mi-ar fi plăcut să câștig, ca să îi fi încheiat eu cariera lui Agassi”, a povesti Andrei Pavel, la sport.ro.

Agassi are în palmares 8 titluri de Mare Șlem: 4 la Australian Open (1995, 2000, 2001 și 2003), câte unul la Roland Garros (1999) și Wimbledon (1992) și două la US Open (1994, 1999).

În schimb, germanca Steffi Graf, soția lui Agassi, s-a impus la Australian Open în 1988, 1989, 1990 și 1994, la Roland Garros în 1987, 1988, 1993, 1995, 1996 și 1999, la Wimbledon în 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1995 și 1996, iar la US Open în 1988, 1989, 1993, 1995 și 1996.