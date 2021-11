Tensiune la CFR! Alibec s-a certat cu Dan Petrescu la meciul cu Clinceni. Ce s-a întâmplat cu atacantul în timpul partidei

Fotbalistul în vârstă de 30 de ani al ardelenilor continuă să nu se regăsească de la venirea în Gruia, astfel că prestațiile sale sunt cu mult sub cele din anii trecuți!

Denis Alibec a reprezentat una dintre bombele lui Marius Șumudică după preluarea băncii celor de la CFR Cluj. Tehnicianul și-a adus „preferatul” sub formă de împrumut de la Kayserispor, însă cei doi nu au apucat să lucreze prea mult, după ce Șumi a fost dat afară de la echipă la aproape două luni de la instalare.

Acum, Alibec evoluează sub comanda lui Dan Petrescu, însă „Bursucul” îi oferă puține minute, lucru care îl deranjează pe atacant. Potrivit informațiilor Pro Sport, între Alibec și Petrescu ar fi existat un conflict înaintea jocului din Clinceni și care, într-un final, a culminat cu o ieșire nervoasă a fotbalistului în timpul meciului de aseară.

Concret, în minutul 70 al duelului, Denis Alibec s-ar fi enervat că nu este introdus în teren și a plecat de pe banca de rezerve, spre uimirea celor din staff. Întrebat despre reacția neașteptată pe care a avut-o, jucătorul ardelenilor a dezvăluit că totul s-a întâmplat deoarece a avut nevoie la toaletă, negând astfel o posibilă altercație cu antrenorul său.

„Am avut nevoie să mă duc la toaletă. Nu am avut nicio problemă de alt gen. Nu am plecat de la stadion direct, am așteptat să se termine meciul. Am fost la toaletă și apoi am revenit la gard acolo lângă bancă. Nu a fost nimic”, a declarat Alibec pentru ProSport.