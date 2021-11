Thomas Neubert a schimbat metoda de pregătire la FCSB: „A realizat că e un pic prea mult!”

Preparatorul neamț a fost numit de foarte multă lume drept secretul formei fizice de invidiat a roș-albaștrilor din primul mandat al lui Laurențiu Reghecampf!

Considerat de foarte multă lume drept principalul „vinovat” pentru condiția fizică de apreciat a echipelor pe care le pregătește, germanul Thomas Neubert s-a întors începând din sezonul trecut la FCSB.

Fostul fotbalist al „roș-albaștrilor”, Florin Gardoș, a vorbit despre perioada petrecută în tricoul echipei lui Gigi Becali și a mărturisit că antrenamentele cu preparatorul fizic neamț erau extrem de dure. Cu toate acestea însă, actualul fotbalist al celor de la Academica Clinceni a declarat că în momentul de față, Neubert a scăzut din intensitate, văzând că jucătorii sunt storși de puteri la finalul fiecărei ședinte de pregătire.

„Antrenamentele s-au schimbat mult la FCSB chiar dacă Tommy Neubert e în continuare acolo. Nu mai lucrează la fel și chiar am vorbit cu el despre asta. Noi am fost oarecum o generație aparte și contează și valoarea jucătorilor. De multe ori am avut și noi impresia că lucram prea mult ca volum!

La un moment dat și el a realizat că e un pic prea mult. Acum nu știu cât de mult au scăzut antrenamentele ca volum și intensitate, dar sigur nu mai e la fel. Antrenamentele erau foarte lungi, de două-trei ore și ne duceam până aproape de epuizare. Uneori nu puteam să ne mai ridicăm de jos și ne mai dădea încă un exercițiu de făcut.

E un avantaj pentru Toni Petrea că jucătorii cunosc staff-ul, a mai lucrat cu Neubert. Contează mult și asta. Dar între timp știu sigur că cel puțin ca volum nu mai lucrează la fel. Probabil nici intensitatea nu mai e aceeași.

Vitaminizarea a rămas aceeași. S-a exagerat pe tema asta și la câtă reclamă le-a făcut presa a decis Tommy să le importe el. Cred că se numesc „Active Trex”. Nu s-a plătit niciun leu pe toată perioada aceea. Cred că folosește aceleași produse”, a spus Florin Gardoș, potrivit Fanatik.