Thomas Tuchel încă regretă felul în care a fost demis de la Chelsea: „Treaba mea acolo nu era încheiată!”

Thomas Tuchel nu poate trece peste felul în care a fost demis de la Chelsea. Antrenorul german a vorbit recent despre acest episod.

Mai exact, Tuchel a fost demis după prima partidă din grupele actualului sezon de Champions League (0-1 cu Dinamo Zagreb). Iată ce a spus Tuchel despre demiterea sa.

„Treaba mea la Chelsea nu era încheiată!”

„Am iubit fiecare zi petrecută la Chelsea. Sfârșitul a venit mult prea devreme pentru mine, dar nu a depins de mine. Când mergi la o echipă, speri la lucruri bune, dar uneori lucrurile nu țin de tine. Trebuie să accepți asta și să ieși cât mai bine dintr-o anumită situație.

Sunt supărat. Sunt trist pentru că sunt de părere că treaba mea la Chelsea nu era încheiată. Am avut o relație foarte bună cu jucătorii. Am avut o relație foarte bună cu staff-ul. Am trecut peste o perioadă foarte grea în legătură cu schimbarea conducerii și sancțiunile primite din partea guvernului.

A fost destul de dificil, dar lucrurile astea ne-au legat. Am făcut asta împreună. Eram gata să rămân multă vreme pentru că eram fericit, dar conducerea clubului a avut o idee diferită. Trebuie să accept asta”, a declarat Thomas Tuchel, potrivit celor de la The Hindu.