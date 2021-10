Titularul lui Florin Bratu de la România U21, fără minute în Liga 1: „De ce vine la naţională?”

România U21 a câștigat la limită partida amicală cu Suedia U20, scor 1-0, datorită unui gol de generic marcat de Alex Cîmpanu, în prima repriză.

În meciul de verificare din Spania, acolo unde reprezentativa de tineret se află într-un stagiu de pregătire, Florin Bratu l-a folosit Alex Georgescu, în banda dreapă.

Fundașul lateral este legitimat la Farul Constanța, acolo unde evoluează însă foarte rar. În acest început de sezon, apărătorul de 20 de ani a fost folosit doar 62 de minute în Liga 1, la un meci cu Gaz Metan Mediaș.

Deși nu evolează la echipa de club, Alex Georgescu este convocat de Florin Bratu la naționala de tineret, unde îl introduce chiar din primul minut. Acest aspet i-a ridicat semne de întrebare lui Basarab Panduru, mai ales că formația de club dobrogeană are probleme în banda dreaptă a apărării.

„Alex Georgescu nu prea joacă pe la echipa de club. Şi după mă mir de ce la Rege la Farul nu il vâd pe Georgescu, in condiţile in care echipa are probleme cu fundaşul dreapta. Că Boboc e mai mult pentru stânga, Dussaut a mai fost incercat. Dar Georgescu nu prea a primit şanse. După eu zic, problema este de ce vine la naţională? Cum de este convocat?„, a declarat Basarab Panduru, pentru Digi Sport.