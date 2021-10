Tomas Vestenicky vrea să rupă plasele în Liga 1! Rapid, prima „victimă”: „Nu știu să mușc, știu să dau goluri!”

Atacantul slovac se află în lotul lui Dinamo pentru derby-ul din această seară, programat de la ora 20.30!

Tomas Vestenicky a ajuns zilele trecute în Ștefan cel Mare, dar deja le-a intrat la inimă suporterilor alb-roșii. Fotbalistul în vârstă de 25 de ani abia așteaptă să debuteze în tricoul „câinilor” și a mărturisit că specialitatea sa este să marcheze goluri, lucru de care Mircea Rednic are atâta nevoie în momentul de față.

”A fost bine, am mers acolo de tânăr, am jucat la Primavera. M-am antrenat și cu prima echipă, a fost o bucurie pentru mine. Dar cel mai mare și mai apropiat a fost Francesco Totti, pentru mine e cel mai bun.

Dar au fost și alți băieți, cum ar fi De Rossi. Un băiat bun, fotbalist bun. Cei doi pentru mine au fost modele acolo. În vestiar erau oameni obișnuiți, am învățat multe de la ei. De atunci am încercat să mă port ca ei.

Cu Janusz Gol am vorbit chiar acum două zile. Mi-a zis și despre lucrurile bune care au fost la Dinamo, dar mi-a spus și de cele mai puțin bune, că nu s-au mai plătit salariile. Mi-a spus că au fost probleme cu spaniolii care au preluat echipa.

Sergiu Hanca mi-a spus multe lucruri bune, că Dinamo are fani extraordinari, care se comportă senzațional la meciuri. Mi-a spus istoria lui Dinamo. Știu de exemplu că Nemec, atacantul slovac, a jucat la Dinamo, deci este un campionat bun

Cred că vor fi meciuri frumoase, mie îmi place enorm să joc în astfel de întâlniri. În Cracovia am avut derby-uri între Krakow-Wisla și sper că va fi bine și aici. Nu știu să mușc, știu să dau goluri. Știu că sunt câine roșu, mulți mi-au trimis astfel de mesaje. Știu că pe stemă sunt cei doi câini.

Îmi plac mult câinii, dar nu am avut nici măcar în copilărie pentru că am stat mult mult timp singur, în Academie, plecat de acasă. De mic am fost fan Cristiano Ronaldo. Dar acum poziția mea e alta, îmi place Aguero”, a dezvăluit Vestenicky, pentru doardinamo.ro.