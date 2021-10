Dănuț Lupu și strigătul său de disperare: „Am trecut pe la poarta Iadului. Am stat 16 zile la ATI. Vaccinați-vă!”

Fostul mare fotbalist român a tras semnalul de alarmă în privința oamenilor care refuză să se vaccineze, mai ales după ce România a devenit una dintre țările cu cele mai multe decese din cauza COVID-19!

Dănuț Lupu a fost infectat cu coronavirus la finalul anului trecut și povestește cu groază momentele prin care a fost nevoit să treacă. Fostul internațional român a stat 16 zile internat la ATI și a dezvăluit cât de cumplită a fost acea perioadă pentru el. Totodată, Lupu a mărturisit că și-a pierdut fratele din cauza acestui virus și îi îndeamnă pe toți românii să se vaccineze pentru a evita aceste momente tragice.

„Ați văzut stadioanele pline în cupele europene… Pentru că aproape toată lumea e vaccinată acolo. Lumea aia nu e încăpățânată ca la noi. Noi, românii, știți cum suntem? «Noi nu ne vaccinăm că suntem mai deștepți decât toată lumea, decât toți doctorii din lume, știm noi că vrea oculta mondială să ne omoare cu vaccinul». Și uite-așa murim pe capete, ca proștii…

Mor de ciudă când îi aud pe-ăștia antivacciniști ce prostii spun… Eu am trecut prin boală și am stat 16 zile la ATI, n-a fost o formă ușoară de COVID, am fost grav bolnav. Eu știu ce e în spitale. Nu doresc nici dușmanilor să ajungă acolo. Am trecut pe la poarta Iadului. Am slăbit vreo 26 de kilograme… 16 zile în pat… Patru zile intubat… nemișcat, că nu te lăsau… să nu vezi decât alb în jurul tău, tavanul alb, neonul alb, pereții albi… și oamenii albi, că erau îmbrăcați în costumele alea albe de protecție, nu știai dacă sunt femei sau bărbați că nu vorbeau cu noi, munceau ca robii să ne salveze.

Nu vă imaginați ce înseamnă tubul ăla băgat pe gură, în gât, până-n plămân… Tub, nu furtunel… Și să stai așa zile întregi… Și am avut ghinionul să am vreo trei zile pe unul lângă mine care striga în continuu «Mor, mor, mor, Doamne, mor!»… În continuu…Și nu mă credeau prietenii mei că este iadul pe pământ, ce să mai zic… Și acum îmi spun că nu se vaccinează ei că una, că alta… Degeaba le-am spus prin ce am trecut. Credeți-mă că am simțit pe pielea mea.

Frate-miu, din păcate, n-a avut rezistența… norocul meu… și a murit. La câteva săptămâni după ce am ieșit eu din spital… noiembrie, decembrie anul trecut… eu l-am dus la test, a ieșit testul pozitiv, a făcut COVID, era deja ianuarie… și în trei săptămâni l-am pierdut… a murit… 49 de ani… Nu începuse vaccinarea că poate scăpa…”, a spus Dănuț Lupu pentru Fanatik.