Toni Kroos ia în considerare o revenire la naţionala Germaniei

Mijlocaşul Toni Kroos, de la Real Madrid, a vorbit, luni, despre o posibilă reveniră la echipa naţională a Germaniei, dar a precizat că nu a luat încă o decizie în această privinţă şi nici în privinţa viitorului său la nivel de club.

„În prezent mă gândesc la echipa naţională. Există o posibilitate, da, dar vom vedea, la fel ca în cazul prelungirii (cu Real Madrid). Pentru moment, nu ştiu”, a declarat Kroos la conferinţa de presă premergătoare meciului de marţi cu Leipzig, din Liga Campionilor.

În decembrie anul trecut, selecţionerul Germaniei, Julian Nagelsmann, a evocat posibilitatea de a-l rechema pe mijlocaşul de 34 de ani, care s-a retras din naţională în 2021.

Fostul jucător al lui Bayern Munchen, al cărui contract cu Real Madrid expiră în iunie, insistă, de asemenea, că încă se gândeşte la viitorul său în capitala Spaniei: „Nu am decis nimic încă. Sunt foarte fericit că multă lume vrea să mai joc încă un an, este întotdeauna un semn pozitiv. Mă simt bine, dar nu am luat încă o decizie”, a adăugat el.