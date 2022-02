Toni Petrea a explicat de ce nu s-a impus FCSB cu CS Mioveni: „Am întâlnit o echipă care se apără foarte bine”

FCSB a înregistrat doar o remiză în meciul disputat în deplasare cu CS Mioveni, scor 1-1, într-un meci disputat sâmbătă seară, în cadrul etapei a 27-a a Ligii 1.

Toni Petrea a declarat că jucătorii săi nu au luat cele mai bune decizii, în anumite faze ale meciului.

”Am întâlnit o echipă care se apără foarte bine, aglomerat. Am primit un gol din fază fixă, a fost ceva neatenție, lipsă de concentrare. Ne-a costat. În repriza a doua am presat, dar nu am găsit soluții. Mergem înainte, dar am pierdut două puncte destul de importante.

Nu am găsit soluțiile cele mai bune, nu am luat deciziile cele mai bune. Am abuzat uneori de anumite driblinguri și am permis adversarului să recupereze repede. Nivelul valoric e mai mare, dar echipele mai mici se motivează mai bine. Țin să-i felicit pentru cum s-au prezentat. Nu am nicio problemă cu arbitrajul, a fost totul bine”, a declarat Toni Petrea, la televiziunile care transmit Liga 1.

Antrenorul echipei FCSB a vorbit și despre situația lui Claudiu Keșeru, jucător care nu a făcut parte din lotul echipei, la meciul cu CS Mioveni.

”Nu vreau să comentez ce spun jucătorii (n.r. Florin Tănase a spus că echipa avea nevoie de Claudiu Keșeru), am spus de la început cum e situația, nu vreau să comentez altceva. Tot timpul antrenorul este de vină în privința rezultatelor. Am spus că, la momentul actual, asta mi s-a comunicat”, a transmis Toni Petrea.

FCSB ocupă locul doi, cu 59 de puncte, în timp ce CS Mioveni e pe 12, cu 28 de puncte.