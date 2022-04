Toni Petrea a explicat rețeta succesului, în meciul de la Cluj: „Îi încurajez pe toți jucătorii să dea la poartă”

FCSB a câștigat meciul disputat în deplasare cu CFR Cluj, cu 1-0, duminică seară, în etapa a cincea a play-off-ului Ligii 1.

În urma acestui rezultat, FCSB s-a apropiat la două puncte de CFR Cluj. Jucătorii pregătiți de Toni Petrea ocupă locul secund, cu 43 de puncte, iar echipa ardeleană e prima în clasament, cu 45 de puncte.

Tehnicianul roș-albaștrilor a admis că în urma acestei victorii, FCSB are șanse reale să câștige titlul de campioană. Toni Petrea le-a mulțumit fanilor care s-au deplasat la Cluj, pentru a asista la derby.

”O victorie importantă, un meci important pentru ambele echipe. Dacă ar fi câștigat ei, ar fi fost aproape imposibil să-i ajungem. Ne-am apropiat la două puncte, dar mai sunt cinci meciuri grele, se poate întâmpla orice. Trebuie să mai recuperăm două puncte și vom vedea la final unde ne vom clasa.

Țin să le mulțumesc fanilor pentru sprijinul pe care ni l-au acordat. Au fost câțiva fani și la bază, înainte să plecăm spre Cluj, au încurajat jucătorii.

Știam stilul de joc al CFR-ului, ne-am pregătit pentru un asemenea joc de luptă, în care să ne impunem stilul. Am avut situații, chiar și 11 contra 11, am controlat jocul. Am avut și alte situații de a marca, din păcate, nu am reușit”, a spus Toni Petrea la posturile care transmit Liga 1.

”E important ca Tavi să dea la poartă, îi încurajez pe toți jucătorii să dea la poartă, pentru că e imprevizibil șutul, se poate întâmpla orice”, a mai spus Toni Petrea.