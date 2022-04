Toni Petrea a răspuns la întrebarea aflată pe buzele tuturor: „Nu mai dorm de mult timp”

Toni Petrea este sub mare presiune la FCSB, așa cum a fost și în stagiunea precedentă, una în care s-a aflat de la început până la sfârșit pe banca roș-albaștrilor.

Suporterii i-au cerut demisia nu o dată acuzându-l pe antrenor și pentru relația extrem de docilă manifestată în raport cu cerințele patronului. Tehnicianul nu a precizat dacă și-ar dori să continue și din vară pe banca trupei din Berceni.

„Eu am semnat contract până la sfârșitul sezonului. Despre faptul că se fac anumite speculații nu am ce să spun. Mă concentrez doar pe finalul de sezon, la meciurile pe care le mai am de disputat, vreau să le câștig pe toate. Ulterior voi decide ce voi face în continuare. E prematur să spun acum ce va fi, dacă voi pleca sau nu. Mă concentrez doar la prezent și la viitorul apropiat, la ultimele 5 meciuri.

Nu mai dorm bine de mult timp, dar asta este. Sunt probleme pe care trebuie să le rezolv, să le gestionez, mă descurc. Mai beau o cafea. Presiune este la orice echipă cu pretenții, sunt cerințe mari, vrei să câștigi trofee, să ai performanțe. Încerc să nu o duc către jucători, caut să o păstrez pe umerii mei, iar ei să-și vadă de joc”, a fost poziția lui Toni Petrea, într-o conferință de presă.

În sezonul trecut, FCSB a pierdut titlul în ultimele 4 etape din play-off, atunci când a obținut doar 2 puncte. Atunci CFR avea avantaj de doar două puncte în clasament, în același moment al stagiunii ca și acum. Acum sunt 5 lungimi, dar Toni Petrea nu abandonează lupta pentru supremație.

„Eu sper să avem mai multă maturitate, mai multă liniște, concentrare și încredere, pentru că în anumite momente am sesizat o lipsă de încredere în rândul jucătorilor. Încerc să le transmit la fiecare antrenament, înainte de fiecare joc, să aibă mai multă încredere în ei și în potențialul echipei”, a mai transmis antrenorul.