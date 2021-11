Toni Petrea a revenit cu dreptul la FCSB: „Greu, foarte greu. Ne-am complicat”

Anton Petrea a revenit cu dreptul pe banca tehnică a echipei FCSB. Antrenorul a declarat, duminică seară, după meciul cu FC Botoşani, că echipa sa a fost afectată de golul primit la singura ocazie a adversarului în prima repriză.

“Greu, foarte greu. O primă repriză în care am pus presiuune pe adversar, însă nu am reuşit să punem noi în pericol poarta adversarului. Am primit gol la prima situaţie de gol a adversarului în prima repriză, care ne-a ameţit un pic. Am reuşit să revenim în repriza a doua şi să câştigăm într-un final incendiar. Agresivitate am avut. Pe faza de atac poate nu am găsit soluţiile potrivite la momentul potrivit. Ne-am complicat în unele momente”, a spus Petrea pentru posturile care transmit Liga 1.

FCSB a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FC Botoşani, într-un meci din etapa a 16-a a Ligii 1, în care a revenit de la 0-1.