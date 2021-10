Toni Petrea, despre experienţa cu Gigi Becali: ,,Cu mine nu a fost aşa”

Edi Iordănescu a preluat FCSB în acest început de campionat, iar Gigi Becali i-a dat libertate totală tehnicianului, nu cum s-a întâmplat în ultimii ani cu alţi antrenori.

Toni Petrea, fost antrenor la FCSB, spune că şi el a avut o relaţie destul de bună cu conducerea, însă nu ca în cazul lui Edi Iordănescu, să aibă libertate totală. Acesta putea să plece oricând de la club dacă nu îi convenea ceva

,,Nu știu ce au discutat, ce au pus la punct. Cu mine nu a fost așa. Dacă nu-mi convenea ceva, plecam, nu stăteam până la finalul contractului.

Nu am ce să reproșez, nu pot să spun ce mi-aș fi dorit, e tardiv. Vreau să las mereu loc de bună ziua peste tot pe unde lucrez. Lucrurile au fost în regulă.

Pentru mine, a fost un an bunicel, pentru că am luat un trofeu, Cupa României,. după care am terminat cu echipa pe locul doi. Relația noastră a fost super ok, și cu domnul Becali și cu MM.

Eu am fost mereu concentrat pe ceea ce aveam de făcut la echipă, nu stăteam să pun totul la suflet.”, a declarat Toni Petrea, pentru Digisport.