Toni Petrea spune lucrurilor pe nume după remiza cu Sepsi: ,,E cel mai slab joc de când am venit”

Toni Petrea, antrenorul celor de la FCSB, a reacţionat la finalul jocului cu Sepsi OSK, din cadrul etapei a 21-a a Ligii 1, terminat cu o remiză, scor 0-0.

Tehnicianul se declară dezamăgit de prestaţia elevilor săi. Acesta susţine că este cel mai slab joc făcut de FCSB de la revenirea sa pe banca tehnică.

,,Cred că am făcut un joc mai puţin bun. Cred că e cel mai slab boc de când am venit. Nu am reuşit să facem pressing, le-am permis să joace. Le-am permis prea multe. Bine că nu am pierdut. Urmează pauza, sperăm să ne pregătim mai bine.

Inspirat şi forţat de împrejurări, Mă bucur că a apărat bine, îl felicit pentru evoluţie (n.r. Târnovanu). Jocul nu a fost aşa cum am dorit, nu am făcut pressing pe adversar. Nu tot timpul poţi să faci schimbări, să-ţi iasă jocul echipei. Sper ca pauza să fie benefică pentru jucători.

Asta este situaţia. Atât am putut. E o diferenţă mare. Acum, vedem ce facem din ianuarie. Încercăm, ne dorim. E sport, nu se ştie ce se poate întâmpla. CFR nu pierde, bravo lor.”, a declarat Toni Petrea, la finalul jocului cu Sepsi OSK.

În urma acestui rezultat, FCSB rămâne pe locul doi în Liga 1, unde a acumulat până în prezent 47 de puncte din 21 de meciuri disputate. De partea cealaltă, Sepsi OSK ocupă poziţia a 10-a în clasament, cu un total de 26 de puncte adunate din cele 21 de etape.