Toni Petrea: „Încerc să păstrez un echilibru la echipă!”. Ce a spus tehnicianul FCSB-ului înaintea duelului cu Craiova!

FCSB se pregătește de marea confruntare cu Craiova, din deplasarea de duminică. Meciul este deosebit de important pentru soarta acestui campionat, iar FCSB nu are voie să facă pași greșiți dacă mai vrea să spere la titlu.

Toni Petrea, tehnicianul echipei bucureștene, a prefațat partida din Bănie în cadrul unei conferințe de presă. Acesta a vorbit și despre șansele celor 3 rivale la titlu.

„Ei sigur vor să câștige toate meciurile!”

„Încerc să păstrez un echilibru la echipă, să le dau încredere la antrenamente și la jocurile oficiale. E un sport și lumea vine de plăcere să vadă spectacol și ei trebuie să joace cu zâmbetul pe buze.

Am mai analizat meciul tur și cred că am controlat acel joc dar nu am reușit să câștigăm. Datele problemelor sunt altele și cei de la Craiova sunt acolo sus și vom vedea și rezultatul CFR-ului. Dacă ei vor câștiga, Craiova nu mai are șanse la titlu, dar ei sigur vor să câștige toate meciurile.

Nu vreau să mă gândesc la CFR și trebuie să fim concentrați. Nu cred. Întradevăr, dacă am pierde, șansele la titlu ar scădea, dar mai sunt două meciuri și se poate întâmpla orice. E complicat de spus ce se va întâmpla. Se poate spune că e mai spectaculos însă nu știu dacă e cel mai potrivit sistem, chiar dacă noi am beneficiat de asta și ne-am apropiat de primul loc. Cred că era mai bine cu vechiul sistem”, a declarat Toni Petrea la conferința de presă.

În acest moment, CFR este lider, cu 51 de puncte, FCSB pe locul 2, cu 49 de puncte, iar pe locul 3 este Craiova, cu 45 de puncte.