Toni Petrea, lăudat de ultimul antrenor de succes al FCSB-ului: „Echipa a jucat destul de bine cu el!”

Tehnicianul în vârstă de 46 de ani a revenit la conducerea roș-albaștrilor, după doar cinci luni de la precedentul său mandat!

Toni Petrea a fost alesul lui Gigi Becali după plecarea lui Edi Iordănescu, însă numirea sa a creat nemulțumire în rândul fanilor, care au anunțat din start că nu îl vor susține pe noul antrenor. Cu toate acestea, Petrea este lăudat de Costel Gâlcă, ultimul antrenor care i-a adus FCSB-ului titlul de campioană în vitrina personală.

Mai mult, fostul mijlocaș a vorbit despre situația din acest moment de la echipa lui Gigi Becali și a dezvăluit că și în acest an CFR Cluj pleacă cu prima șansă la câștigarea campionatului. Ulterior, Gâlcă a găsit și principalul motiv pentru care FCSB suferă an de an din punct de vedere al consistenței jocurilor.

„CFR Cluj e mare favorită și anul acesta. Dar FCSB are șansa ei, la fel și Universitatea Craiova, doar că ei au mai pierdut teren în ultimele meciuri. Mai este mult de jucat și nu se știe. Prima opțiune o are clar CFR-ul. Vor urma meciurile directe.

El (n.r. – Toni Petrea) a mai fost acolo, a câștigat un trofeu, echipa a jucat bine, cunoaște foarte clubul și jucătorii. Nu cred că o să fie o problemă pentru el și sper să aibă și rezultate bune. A avut un an bun zic eu și echipa a jucat destul de bine cu Toni Petrea.

La Steaua (n.r. – FCSB) e foarte greu pentru că an de an se vând jucători importanți și se schimbă mult lotul. E foarte dificil să câștigi titlul în condițiile astea. Întrebați-l pe Gigi Becali dacă vrea să mai câștige campionatul. El știe mai bine ce trebuie să facă”, a spus Costel Gâlcă pentru Fanatik.