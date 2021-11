Toni Petrea, răspuns ferm cu privire la relația cu Reghecampf! Cum vede îl vede ca adversar

CSU Craiova și FCSB se vor întâlni în capul de afiș al etapei cu numărul 17, din Liga 1, duminică, 28 noiembrie.

Tehnicienii celor două combatante, Laurențiu Reghecampf și Toni Petrea, vor fi pentru prima dată față în față. Principalul de pe banca bucureștenilor a prefața întâlnirea, ca adversar, cu antrenorul oltenilor. De asemenea, acesta a precizat că nu a existat vreodată un posibil conflict cu fostul său coleg.

Toni Petrea a fost secundul lui Reghecampf la FCSB, Al Hilal, Litex Lovech, Al Wahda și Al-Wasl, dar acum îl va înfrunta din postura de antrenor principal.

”Mă bucură revederea cu fostul meu coleg, Laurenţiu Reghecampf. E ceva nou, este prima dată când ne întâlnim ca adversari. Am convingerea că va fi un meci frumos. Am o relaţie normală cu el, comunicăm, am mai discutat. Am păstrat o relaţie foarte bună cu el.

Niciodată nu m-am certat cu cineva din familia Reghecampf, cu Laur sau cu altcineva, am plecat din anumite motive, dar plecarea mea nu are nicio legătură cu faptul că am fi avut probleme. Știu că e preocupat de atac, de pressing, îi cunosc filosofia și sper să pot specula anumite lucruri care le funcționează lor foarte bine”, a declarat Toni Petrea, în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului din Bănie.