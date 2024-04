Tony da Silva, dezamăgit după Poli Iași – FCU Craiova 0-0: ”Trebuia să câștigăm!”

Meciul Poli Iași – FCU Craiova s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, în etapa a 3-a a play-out-ului din Superligă.

Tony da Silva, antrenorul ieșenilor, a oferit primele declarații la finalul partidei. Tehnicianul a subliniat că este nemulțumit de prestația jucătorilor săi și a precizat că Poli Iași ar fi trebuie să câștige având în vedere ocaziile avute.

”Un meci greu, ca toate cele care vor fi până la final. Nu mi-a plăcut cum au jucat băieții la început și nu mi-au plăcut primele 20 de minute de joc. Ritmul apoi a crescut. Am avut apoi mai multe oportunități de a marca. Minim cinci sau șase ocazii am avut.

Din greșeala noastră nu am putut înscrie la ultima fază a jocului.

Poli Iași trebuia sa câștige la câte ocazii am avut. Mergem să muncim acum pentru următorul joc. Am câștigat un punct și mergem înainte.

E greu. Toate echipele se luptă să rămână în SuperLigă. Echipa a crescut. Am luptat, am avut posesie si multe oportunități de a marca. Am vrut sa luăm 3 puncte dar am luat doar unul.

Ne gândim să schimbam chiar și sistemul de joc. Ei erau obișnuiți cu alt sistem. Să vedem. E și asta o strategie.

De mâine ne odihnim un pic si apoi pregătim meciul cu Dinamo. E alt adversar si vrem sa câștigăm”, a declarat Tony da Silva, la flash-interviu.