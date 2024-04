Tony Da Silva nu și-a iertat echipa după eșecul cu U Cluj! Ce le-a reproșat jucătorilor

U Cluj s-a impus cu 1-0 în partida cu Poli Iași din etapa cu numărul șase din play-out.

„Nu mi-a plăcut jocul nostru”, a recunoscut Tony Da Silva

Singurul gol al partidei a fost marcat în minutul 55. Daniel Popa a scăpat singur cu portarul Silviu Lung Junior și l-a învins cu un șut printre picioare.

La finele partidei, antreorul oaspeților, Tony Da Silva, a răbufnit. „Nu mi-a plăcut jocul nostru! Cred că a fost un meci care a fost decis de micile detalii. Sunt niște lucruri pe care trebuie să le analizăm pentru că unele lucruri nu le știam pentru că nu am avut timp.

Am încercat să jucăm și mai ofensiv, cu trei fundași centrali, iar pe final am făcut și o schimbare, ca să jucăm mai direct, pentru că nu era timp. Cred ca era echitabil un meci egal, pentru că a fost foarte echlibrat.

Ei au jucători mai scumpi și buget mai mare, dar asta nu este o scuză. Eu îmi asum tot, nu fug. Mai sunt trei finale, dar am simțit că suntem puțin obosiți. Cum meciul trecut nu am fost cei mai buni, acum nu am fost cei mai proști. Ne dorim să salvăm acest club!”, a spus el.