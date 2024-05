Dan Petrescu, prima reacție după ce a debutat cu victorie în noul mandat la CFR Cluj: „Nu a fost ușor deloc!”

Dan Petrescu a oferit prima reacție, după ce CFR Cluj a învins-o pe Rapid cu scorul de 3-2. Antrenorul a declarat că nu era pregătit să revină atât de repede pe banca clujenilor, mărturisind că duelul cu giuleștenii a fost unul foarte dificil.

”Nu eram pregătit să intru așa repede în pâine, nu mi-a fost ușor, nu vreau să iau meritele din ce s-a întâmplat. Am vrut să ajut, am zis că nu vreau să încurc. Nu e ușor să câștigi trei meciuri în play-off la rând, Rapid a jucat foarte bine, are un lot foarte bun, s-au văzut jucătorii care au intrat. Ceva se întâmplă la noroc, nu ai cum să ai așa jucători și să nu câștigi.

Trebuie să ne concentrăm pe meciul următor. Nu avem alți jucători care să-i înlocuiască, dacă eram eu antrenor, existau alți jucători pe bancă. Sunt în formă excelentă amândoi, joacă pentru echipă, Otele a făcut un meci excepțional azi.

Am avut discuții cu toți jucătorii, cu Manea pentru că termină contractul. Cât va rămâne, va da totul. Dar nu pot să facă echipa după ce își dorește unul sau altul. Cristi ne-a ajutat să câștigăm. Niciun jucător de aici nu trebuie să se gândească că termină contractul, dacă mă convinge, rămâne aici”, a declarat Dan Petrescu, conform primasport.ro.

„(N.r. De ce aţi luat decizia să vă întoarceţi) Sunt mai multe cauze pentru care am ales să mă întorc. În primul rând, la Jeonbuk eram fericit, am fost bine, dar în momentul în care nu au mai fost rezultate, le-am spus celor din conducere că ar fi bine o schimbare. Ei nu ar fi fost de acord, pentru că le era greu să schimbe antrenorul. Am avut o experienţă unică în Coreea, organizare, disciplină şi respect ca acolo, mai rar am văzut. Mă bucur că am mai jucat o finală, a patra ţară în care am jucat o finală. Am jucat în Champions League, obiectivul era să câştig, şi când am văzut că nu mai sunt şanse, am zis că ar fi bine să mă întorc.

Vă daţi seama că primul telefon a venit din partea patronului de la CFR. I-am spus că da, fără nicio problemă, dar am nevoie de puţină pauză, nici nu mai cunosc campionatul în acest sezon. Aş fi vrut o pauză mai lungă, am semnat de la 1 iunie iniţial, pentru a-mi pregăti sezonul viitor. Dar în momentul în care am primit un alt telefon, pentru faptul că la CFR Cluj nu mai există un antrenor cu licenţa PRO, a expirat mandatul lui Dican, şi aveau nevoie de un alt antrenor. Dacă nu veneam eu, venea alt antrenor o lună, era ciudat„, a spus Dan Petrescu la conferinţa de presă.