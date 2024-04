Tony da Silva, reacție clară după victoria cu FC Voluntari: ”Eu nu sunt magician!”

Politehnica Iaşi a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FC Voluntari, într-un meci din etapa a cincea a play-out-ului Superligii.

După meci, antrenorul de la Poli Iași, Tony Silva, a oferit mai multe declarații.

”Nu cred că astăzi am fost norocoși. Din punctul meu de vedere, a fost foarte greu. Sunt o echipă cu foarte mulți jucători buni. Au un antrenor foarte bun, care știe meserie. Eu am fost la final la el și i-am spus asta.

Îmi place mult de Florin Pîrvu cum gândește jocul. Noi când câștigăm sau pierdem nu valorizăm lucrurile. Eu vreau să spun că antrenorul adversarilor este foarte bun pentru că a așezat foarte bine echipa.

Băieții au înțeles foarte bine ce am cerut din punct de vedere tactic. Defensiva noastră nu a fost extraordinar de bună. Știam că au jucători buni care vin cu centrări. Sunt periculoși aici.

Am fost mai buni, am avut mai multe ocazii. Am tremurat puțin la final. A fost un meci fabulos. A câștigat cea mai bună echipă. Eu sunt un antrenor care spune atunci când echipa lui nu merită să câștige.

E o victorie pentru Luca. Este un fotbalist extraordinar. Băieții au fost uniți pentru el. Nu este ușor. Eu am 15 zile de antrenament.

Victoria de azi e munca lor. Eu nu sunt magician. Sunt doar trei puncte. Trebuie să avem picioarele pe pământ și să mergem mai departe.”, a spus Tony da Silva la finalul partidei.