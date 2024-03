Tony Da Silva va fi noul antrenor al lui Poli Iaşi! Anunţul conducerii: „Va fi un De Zerbi de România”

„A trebuit să ne mișcăm rapid pentru a scoate echipa din criză. Nu aveam timp să stăm după vreun antrenor, indiferent de cota lui. Noul tehnician trebuie să aibă timp să pregătească meciul cu FC U Craiova 1948, pe care trebuie să-l câștigăm. Din multitudinea de propuneri care au venit pe adresa noastră ne-am decis asupra lui Tony.

În ultimii ani am primit numeroase referințe pozitive despre cum lucrează. Are același spirit de luptător pe care-l etala ca jucător, este foarte preocupat de a se perfecționa, are licența PRO, a învățat de la nume mari ale fotbalului portughez, cu care e prieten.

A contat enorm și faptul că vorbește româna și alte limbi de circulație internațională, precum și faptul că a urmărit mereu campionatul nostru, fiind la curent cu tot ce se întâmplă. Eu am încredere că Tony va fi un De Zerbi de România”, a declarat Cornel Şfaiţer, potrivit gsp.ro.