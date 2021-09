Torje a aterizat la București: „Nu o să joc gratis. Îmi va trebui benzină să ajung la Săftica”

Gabriel Torje a aterizat în noaptea de joi spre vineri la București și a oferit primele cuvinte despre interesul manifestat de către cei de la Dinamo.

După ce i s-a ridicat interdicția la transferuri, clubul din Ștefan cel Mare a bifat două achiziții: Constantin Nica și pe Răzvan Popa. Mijlocașul de bandă de 31 de ani ar urma să fie a treia mutare concretizată de conducerea ”câinilor”.

În această dimineață, Torje va efectua un antrenament alături de Dinamo. Dacă va trece vizita medicală, va putea semna cu echipa lui Dario Bonetti, din postura de jucător liber de contract. Ultima formație pentru care acesta a evoluat a fost Bandirmaspor, divizionară secundă din Turcia.

”Sunt liber de contract, am venit la București ca să vorbesc cu cei de la Dinamo. M-a sunat Dario Bonetti când s-au deblocat transferurile, a zis că va discuta cu cei din conducere și le va spune să mă contacteze. Am venit la București, dimineață mă duc la antrenament, apoi o să vorbim și nu cred că va fi vreo problema și ne vom înțelege.

Nu am vorbit de vreun euro cu cineva. Eu am venit, sunt aici, am vrut să fiu alături de Dinamo. E clar că nu o să joc gratis cât timp îmi va trebui benzină să ajung la Săftica, să mănânc, să am unde să stau, însă nu vreau luna de pe cer”, a declarat Gabi Torje, pe aeroportul din București, conform ProSport.