Torje, mesaj pentru antivaccinişti: „Dacă voiau să ne omoare, ne dădeau o bombă!”

Dinamovistul Torje a vorbit despre situaţia dramatică cauzată de epidemia de Covid-19 în România! Porţile stadioanelor şi arenelor sportive se vor închide din nou pentru 30 de zile ca urmare a unui nou set de măsuri menite să combată răspândirea virusului.

Cauza principală rămâne procentul mic de români care au ales să se vaccineze, undeva puţin peste 30 la sută. În acest context, Torje le-a transmis un mesaj dur celor care preferă să îmbrăţişeze teorii ale conspiraţiei pe marginea vaccinării.

”Fiecare alege ceea ce vrea să facă, însă trebuie să ne gândim că avem familii care pot fi afectate de acest lucru. Eu personal m-am vaccinat de curând.

Nu am fost de acord, nu că nu am fost de acord, am zis că oricum va trece lucrul acesta, însă nu cred că toată Europa de Vest şi tot ceea ce înseamnă ţările nordice sunt oameni nebuni că s-au vaccinat 90 la sută, 95 la sută.

Şi au 70 la sută mai puţine cazuri decât România. Cred că nimic nu e făcut să ne omoare, că dacă voiau să ne omoare, dădeau o bombă ca la Hiroshima şi ca la Nagasaki şi dispăream de pe faţa pământului. Nu mai stăteau să ne chinuie 7 ani”, a declarat Gabi Torje.

Dinamo – Rapid, altă dată un derby pentru titlu în Liga 1, se va juca sâmbătă seară, de la 20:30, pe Stadionul Dinamo. Fanii din Peluza Cătălin Hâldan au anunţat că nu se vor prezenta la meci în peluză. Boicotul suporterilor este o reacţie la măsurile restrictive impuse de autorităţi. Numai suporterii vaccinaţi sau care au trecut prin boală au permis accesul pe stadion.

De luni, toate evenimentele sportive se vor desfăşura cu porţile închise.