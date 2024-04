„Tot încerc să-l conving pe Gică Hagi!”-Planul pus la cale de Ciprian Marica la Farul Constanța!

Farul Constanța a oferit mai muți jucători de calitate în ultimii ani. Gică Hagi a vândut mulți fotbaliști până acum, însă puțini au fost cei care au confirmat la noile lor echipe.

Cirpian Marica a transmis că încearcă să obțină transferul definitiv al lui Louis Munteanu, jucătorul împrumutat de Fiorentina. Iată ce a transmis acționarul minoritar al doborgenilor.

„Tot încerc să-l conving pe Gică Hagi!”

„Tot încerc să-l conving pe Gică Hagi, luăm și noi în calcul să facem un efort, acum rămâne de văzut dacă vom putea. Nu de alta, dar puștiul se simte bine la noi și cred că am putea fi o soluție pentru el.

E dificil să te duci la o altă echipă din campionatul României, mai ales că puține echipe au răbdare cu jucătorii și înțeleg că uneori sunt într-o formă mai slabă, alteori neinspirați. E greu pentru copil să aleagă și să fie convins de a rămâne în România.

Dacă ar fi să existe o opțiune din partea noastră pentru el, cred că ne-ar alege pe noi, dar mi-aș dori să meargă afară, pentru că are calitate și poate crește. Are nevoie de constanță, jucătorii tineri în general nu au constanță. Ăsta e handicapul jucătorilor români.

Afară e concurență mare, nimeni nu te așteaptă. Cum ai avut două meciuri în care n-ai marcat sau ai ratat ocazii, ai două luni pe bancă și îți aștepți rândul. Jucătorului român nu-i place concurența”, a declarat Ciprian Marica, conform celor de la Playsport.