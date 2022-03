Trădător printre ucraineni. Fostul jucător de la Bayern și Zenit, pus la zis de compatrioții săi

Fostul căpitan al naționalei Ucrainei, Anatoliy Timoshchuk, care s-a aflat și sub comanda lui Mircea Lucescu la Șahtior, e considerat acum trădător. Motivul pentru care este detestat, îl reprezintă decizia ucraineanului de a rămâne antrenor secund la Zenit, echipă din Rusia.

Potrivit Eurosport.ro, care citează din sport1.de, Tymoshchuk a primit o scrisoare de la un fost coleg, Yevgen Levchenko:

„Tolya, cum se poate? Ești din Ucraina. Cum poți să taci și să continui să muncești acolo? Am jucat împreună pentru aceeași echipă, am purtat cu mândrie acel tricou, am cântat imnul, am câștigat și am pierdut. Esti liniștit acum? Tolya, cum vei trăi cu tine?”

Se pare că fostul coechipier al lui Tymoshchuk este profund afectat de gestul ucraineanului. Prin amintirile evocate, Levchenko a încercat să-i trezească patriotismul fostului coleg de națională, un sentiment puternic impus în contextul actual caracterizat de războiul ruso-ucrainean.

Anatoliy Timoshchuk, din postura de fost jucător