Dramă pentru Larisa Iordache! Mesajul emoţionant al sportivei de 25 de ani

Larisa Iordache s-a retras înaintea finalei la bârnă din cauza unor dureri insuportabile la gleznă. Gimnasta în vârstă de 25 de ani a postat un mesaj emoţionant pe reţelele sociale.

Larisa a explicat cât de mult şi-a dorit să evolueze în finala care îi dădea şansa unei medalii olimpice. Sportiva este descumpănită din cauza retragerii forţate care a venit la scurt timp după lovitura pricinuită de pierderea mamei sale.

„Nu vom înţelege niciodată de ce drumul pe care ni-l alegem este atât de dur cu noi în unele momente când ai nevoie să te lase să mergi liniştit spre ce vrei tu să faci.

Am încercat şi am sperat până în ultima clipă pentru această finală olimpică. Din păcate, iar, drumul meu este împietrit … durerea asta de la gleznă pe care o simt este peste limita mea de suportabilitate ca om.

Am vrut să o fac pentru mine. Pentru mine şi pentru fiinţa care m-a împins pe drumul acesta, care din păcate nu mai este lângă mine şi nu mai pot obţine un cuvânt de încurajare de la ea…însă ştiu că am iubirea necondiţionată a familiei mele. Vă iubesc!” – a scris Larisa Iordache pe Instagram.

În acelaşi mesaj, gimnasta de 25 de ani le-a mulţumit antrenorilor şi tuturor celor care au încurajat-o. Larisa a promis că momentul dramatic de la Tokyo nu o va împiedica să îşi continue cariera după o scurtă pauză.