Transfer anunțat la Oțelul

Oțelul a anunțat împrumutul lui Ștefan Bană.

Transferul fotbalistul a fost anunțat pe site-ul oficial ala echipei.

”SC Oțelul Galați a obținut transferul temporar al talentatului atacant de bandă Ștefan Bană de la Universitatea Craiova. Internaționalul de tineret va fi una dintre soluțiile clubului nostru pentru regula Under 21.

Ștefan Daniel Bană, 20 de ani, este atacant de bandă, fiind utilizat atât în dreapta, cât și în stânga în jocurile oficiale de Superliga în care a reprezentat Universitatea Craiova. Promovat în primăvara anului trecut la echipa de seniori a grupării doljene, Ștefan a bifat 27 de meciuri în Superliga și 5 în Cupa României, debutul său în această a doua competiție înregistrându-se în sezonul 2021-2022, la vârsta de 17 ani.

Bană a marcat până acum 3 goluri pentru U Craiova, oferind și 2 assist-uri, fiind unul dintre tinerii interesanți propuși de Superliga. El vine la Oțelul sub formă de împrumut pentru un an de zile și este deja o soluție importantă pentru regula Under 21. Noul nostru winger ofensiv este internațional al României Under 20 – a fost convocat de 8 ori la această echipă reprezentativă.

Ștefan Bană: Transferul chiar și sub formă de împrumut la Oțelul este o provocare importantă pentru mine și îmi doresc să demonstrez că nu întâmplător sunt așteptări mari în privința mea. Vreau să ajut Oțelul să își atingă toate obiectivele următorului sezon și mă bucur că noii mei colegi m-au primit foarte bine. Avem mult de muncă pentru pregătirea noului campionat și le transmit suporterilor să aibă încredere în echipă. Hai, Oțelul!

Bană a ajuns de marți seară în cantonamentul de la Brașov al roș-alb-albaștrilor și a semnat contractul care îl va ține la Galați până în vara anului următor.

Bun venit la Oțelul, Ștefan!”, se arată pe site-ul oficial al echipei.