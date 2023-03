Transfer reușit de SCM Râmnicu Vâlcea! Cine va ajunge la echipă din vară

Natasa Ljepoja, jucătoare a naţionalei Sloveniei, va evolua la echipa de handbal feminin SCM Râmnicu Vâlcea din această vară. Ea a semnat un contract pe doi ani.

Nataša are 27 de ani, activează pe postul de pivot şi are în prezent peste 100 de goluri înscrise în Liga Campionilor.

𝐍𝐚𝐭𝐚𝐬̌𝐚 𝐋𝐣𝐞𝐩𝐨𝐣𝐚, jucătoare a naționalei Sloveniei, vine la Râmnicu Vâlcea din această vară. Nataša are 27 de ani, activează pe postul de pivot și are în prezent peste 100 de goluri înscrise în Liga Campionilor.

👉 se alătură roș-albastrelor pentru următoarele 2 sezoane

👉 Nata va aduce un mare plus blocului defensiv

👉 sportiva este născută în Celje, Slovenia, pe 28 ianuarie 1996

👉 printre echipele pentru care a activat se enumără RK Zagorje și RK Krim Ljubljana.

👉 componentă a naționalei Sloveniei din 2019”, a fost anunțul clubul vâlcean.