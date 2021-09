Impresii critice după egalul de la Skopje: „Mă așteptam la mai mult”. Dezamăgirile serii

România a obținut doar un egal cu Macedonia de Nord, scor 0-0, în etapa a șasea a Grupei J, din preliminariile pentru Cupa Mondială din Qatar.

La finalul meciului de la Skopje, Ilie Dumitrescu și-a exprimat opinia cu privire la jocul echipei naționale. Acesta a rămas impresionat de organizarea defensivă, compartiment unde prima reprezentativă avea mari probleme înainte, dar recunoaște că aștepta mai mult de la jucătorii ofensivi, printre care Man, Cicâldău sau Stanciu.

De asemenea, fostul mare internațional este de părere că România are șanse bune de a termina preliminariile pe poziția a doua, dar a vorbit și despre problema atacantului central la națională.

”Există un progres vizibil la nivel de organizare de joc pe faza defensivă. Am întâlnit un adversar valoros, mă uitam la valoarea jucătorilor macedoneni, ce ușor scoteau adversari din joc. E un rezultat muncit, am știut și să suferim. Am creat densitate.

Puteam să punem probleme mari de tot când recuperam mingea, pentru că era distanță mare între compartimentele lor. Puteam pune probleme dacă jucătorii noștri importanți dădeau mai mult.

Te aștepți la un Dennis Man, la un Cicâldău, la un Stanciu, care a muncit, dar mă aștept mai mult de la el când recuperăm mingea. Mă așteptam să-și pună colegii în situații favorabile prin experiența pe care o are.

Aș felicita linia defensivă, care a oprit jucători cu personalitate, care intrau, jucau. Eu cred că au simțit și ei în teren valoarea adversarului.

A fost și o anumită presiune, poate au aflat și rezultatul din Armenia. Suntem la mâna noastră, ok, jucăm cu Germania, dar întâlnim Armenia și Islanda acasă.

Acum depindem de noi, mai avem o lună de zile, sperăm să crească jucătorii. Nu-l vom avea pe Alibec, dar poate își revine Keșeru, dă trei-patru goluri la FCSB.

Poate Markovic își intră în formă, prinde alt tonus, să sperăm că joacă și va fi o soluție. Eu cred foarte mult că putem prinde locul doi, sunt foarte optimist”, a declarat Ilie Dumitrescu, pentru Digi Sport.