Tricolorul care a pus paie pe foc la finalul jocului cu Armenia: „Ghencea e locul FCSB-ului!”

Echipa națională mare a României a jucat în Ghencea partida cu Armenia, încheiată cu scorul de 1-0, în campania de calificare pentru Mondialul de anul viitor!

Prima reprezentativă a României a revenit în „templul fotbalului românesc” după 12 ani. Ultimul meci al echipei naționale jucat în Ghencea a fost în anul 2009, când tricolorii remizau în compania Austriei, 1-1, în preliminariile Cupei Mondiale din 2010.

La finalul jocului cu Armenia, Olimpiu Moruțan a ținut să îi „înțepe” pe cei de la CSA Steaua, care nici nu vor să audă ca echipa lui Gigi Becali să evolueze pe noua arenă. Actualul jucător al celor de la Galatasaray a mărturisit că este foarte fericit că a debutat la echipa mare pe stadionul din Ghencea și consideră că acolo este casa Stelei, a FCSB-ului.

”Mă bucur că am debutat şi că am câştigat şi suntem unde am dorit cu toţii. Ne-a felicitat, a zis să dăm tot la cluburi şi, când venim, să fim ca azi, sută la sută. Aveam nevoie de 3 puncte să trecem pe locul doi şi ne bucurăm că am făcut un meci bun.

Trebuie să ne uităm la noi acum, nu mai contăm pe nimeni, noi să ne facem treaba şi la final să terminam pe doi. Am avut ocazia să debutez în Ghencea, sunt fericit şi ma bucur ca am debutat aici, unde e locul Stelei, al FCSB-ului”, a declarat Olimpiu Moruţan, la finalul jocului cu Armenia.