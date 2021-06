Triplu campion în Liga 1, despre posibilitatea de a reveni în fotbal: „Prima condiţie e următoarea”

Majoritatea jucătorilor retrași urmează o carieră profesională legată tot de fenomenul fotbalistic, însă nu a fost cazul și lui Florin Lovin .

Dublu campion cu FCSB, dar deținător al titlului și cu Astra, a ieșit din zona fotbalistică după ce a decis să-și încheie cariera de jucător. Fostul mijlocaș s-a lansat în afaceri și a început să investească în imobiliare.

Totuși, acesta a declarat că ar putea reveni în conducerea unui club de fotbal, însă doar cu o singură condiție. Lovin a dezvăluit că ar putea lucra și gratis, doar dacă angajații respectivului club și-ar primii salariile la zi. În caz contrar, el și-ar da demisia imediat.

„Niciodată nu mi-a plăcut meseria de antrenor. În Germania, mă duceam la TSV 1860 Munchen să văd cum se printează biletele, să văd… Mereu mi-a plăcut partea de organizare. Am avut discuţii cu echipe din zona Moldovei şi totul cade când… Eu, sub nicio formă… Eu m-aş duce la o echipă să lucrez şi fără bani, m-a ajutat Dumnezeu să fac mai mulţi bani decât mi-am imaginat vreodată. Pot să am grijă de familia mea fără să depind de fotbal.

M-aş duce undeva să lucrez şi gratis, doar că nu aş putea lucra într-un club în care angajaţii nu sunt plătiţi. La orice discuţie mă duc, prima condiţie e următoarea <<Dacă o zi s-a întârziat salariul unei persoane din club, eu a doua zi mi-am dat demisia>>. Acolo s-a încheiat şi discuţia despre probabilitatea de a lucra pentru un club”, a declarat Florin Lovin, pentru Telekom Sport.