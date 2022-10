Tyson Fury își pune în joc centura mondială a greilor! Meciul cu Derek Chisora are loc în decembrie, în aer liber

Boxerul britanic Tyson Fury îşi va apăra titlul de campion mondial la categoria grea în fața compatriotului său Derek Chisora.

Tyson Fury va lupta cu Derek Chisora pe 3 decembrie, în aer liber

Meciul din cadrul versiunii WBC va avea loc pe Stadionul Tottenham Hotspur din Londra, pe 3 decembrie, în aer liber, în ciuda condițiilor meteo din acea perioadă. Ringul va fi acoperit, dar fanii care își vor procura bilete pe teren ar vor avea probleme de vizibilitate.

Publicația The Sun scrie că la precedentul meciul de box care a avut loc pe vechiul stadion al lui Tottenham, White Hart Lane, în octombrie 1987, Frank Bruno și Joe Bugner se înfășurau cu pături între reprize, pentru a face față frigului.

Fury l-a mai învins pe Chisora (33 de victorii, 12 înfrângeri) în două rânduri, la Londra, prin decizie unanimă pe Wembley în iulie 2011 şi prin KO tehnic în runda a 10-a trei ani mai târziu la ExCel.

Alegerea unui adversar cu șanse (mai) mici la victorie a venit după eşecul negocierilor pentru un eventual meci contra altui britanic, Anthony Joshua, fost campion WBA, IBF şi WBO la categoria grea.

Neînvins, având 32 de victorii și o remiză, Fury a confirmat meciul printr-un status pe twitter: „Am plecat spre Del Boy (n.r. – porecla lui Chisora)! Ne întâlnim pe 3 decembrie la Londra!”.

Tyson Fury anunța pe 12 august, când a împlinit 34 de ani, că se retrage din box

Tyson Fury, supranumit „Gipsy King”, a împlinit 34 de ani pe 12 august, zi în care a anunțat că se retrage. „Le mulțumesc tuturor celor care au avut o contribuție în cariera mea de-a lungul anilor.

După multe conversații lungi, am decis să mă retrag. În ziua în care împlinesc 34 de ani spun ‘Bon voyage’”, anunța, el, la vremea respectivă, pe instagram.

Fury va urca în ring pentru prima oară de la apărarea titlului contra compatriotului său Dillian Whyte pe Wembley, în aprilie.

Chisora, în vârstă de 38 de ani, a boxat ultima oară în iulie, când l-a învins pe bulgarul Kubrat Pulev prin decizia unanimă, la O2 Arena din Londra.

Promotorul meciului, Frank Warren, a explicat de ce Fury va lupta cu Chisora. „Trebuie să lupte anul acesta. Am încercat să stabilim un meci cu Anthony Joshua și Oleksandr Usyk (n.r. – boxerul ucrainean anunțând că este accidentat), dar ambele variante au căzut.

Așa că va lupta cu Chisora. Nu poate avea o singură luptă într-un an, iar până la un eventual meci cu Usyk are nevoie de un adversar. Trebuie să lupte și va lupta, am spus asta din prima zi”, a spus Warren.