Gigi Becali (63 de ani) a vorbit despre clauza din contractul lui Edi Iordănescu (43 de ani). Finanțatorul echipei FCSB susține că antrenorul va duce contractul la bun sfârșit.

”Să presupunem că nu mi-ar mai plăcea ce face Edi. V-aș fi spus de azi că pleacă. Dar de ce să-i dau jumătate de milion de euro? Nu mai bine mai stau câteva luni și gata?

Eu nu am mințit niciodată! Dacă aș fi avut acea discuție cu Edi v-aș fi spus. Dar, eu nu am discutat nimic cu el. Aaaa, că nu-mi place jocul echipei, asta e clar. Dar, nu am dat vina pe Edi”, a spus Becali, pentru digisport.ro.

Becali susține că Iordănescu jr se va bucura de sprijinul său până la finalul contractului.

”Am avut probleme de lot, cu accidentările, dar distanța față de CFR este cea care este. Dacă Edi va câștiga titlul? Nu o să mai zic nimic atunci, va însemna că ați avut voi dreptate, nu eu.

La FCSB nu se va schimba antrenorul cel puțin până la vară”, a mai spus Becali pentru sursa citată.