BREAKING NEWS | Bomba de la FCSB! ,,Gigi Becali i-a propus oficial lui Edi Iordănescu rezilierea!”,,E în continuare supărat, afectat”

Bomba de la echipa lui Gigi Becali a fost aruncată în aer. Apopiaţii clubului cu baza de pregătire în Berceni au lansat informaţia că Gigi Becali i-a propus lui Edi Iordănescu rezilierea contractului.

La Radio Sport 1, jurnalistul Gabi Safta a transmis informaţia care i-a speriat şi luat prin surprindere pe fanii FCSB-ului. Acesta a relatat faptul că finanţatorul FCSB-ului i-a propus rezilierea de cintract lui Edi Iordănescu şi ar fi invocat ca motiv jocul deloc spectaculos al echipei.

,,Stirea de ultima ora de la FCSB suna exact asa: Gigi Becali i-a propus in mod oficial lui Edi Iordanescu incetarea contractului pentru lipsa fotbalului spectacol. Neoficial insa, toti sunt convinsi ca propunerea a venit pentru ca Edi nu a acceptat vreodata interactiunea patronului in problemele tehnice. Ca nu a acceptat sa faca echipa asa cum ar fi vrut Becali, ca nu a operat schimbari la comanda patronului. Aceleasi surse sigure spun ca Edi pleaca in decembrie de teama ca in cazul unui refuz, patronul ii va face viata un cosmar si asta ar afecta in mod sigur intreaga echipa.”

După ce Gabi Safta i-a speriat pe fanii FCSB-ului, Gheorghe Mustaţă, liderul de galerie al ,,roş-albaştrilor”, a reacţionat la Radio Sport 1. Acesta susţine că a vorbit cu Edi Iordnescu şi că tehnicianul este supărat după declaraţiile lui Gigi Becali, însă nu vrea să părăsească echipa.

,,Confirm ca Edi este in cotinuare foarte suparat, afectat de implicarea lui Gigi Becali. Mai stiu ca Edi nu vrea sa plece, dar ca asta nu mai depinde de el. Ii transmit domnului Gigi Becali ca hotararea intregii galerii este ca in cazul in care Edi va fi impins spre plecare, prin orice mijloace, sa nu mai acceptam un alt antrenor. Edi este antrenorul nostru, unicul. Daca pleaca, sa vina Gigi pe banca. Sa-si asume si sa nu mai caute pe altcineva, ca nu are pe cine si chiar nu cred ca altul mai semneaza.”, a declarat Gheorghe Mustaţă, pentru Radio Sport 1.